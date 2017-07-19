Stellantis: Cappellano, non e' momento facile ma confermiamo impegni in Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 gen - Il momento che sta attraversando Stellantis e il settore auto non e' facile ma il gruppo conferma i suoi impegni per l'Italia. Lo ha detto Emanuele Cappellano, Responsabile Enlarged Europe & European Brands e Stellantis Pro One, intervenendo al tavolo automotive in corso al Mimit. 'Stellantis conferma il proprio impegno per l'Italia che continuera' a rappresentare un punto di riferimento nel futuro per il gruppo. Nel dicembre 2024, con il Piano di impegni definito a chiusura del Tavolo Stellantis, abbiamo voluto dare un segnale di particolare attenzione verso questo Paese che rappresenta la storia della nostra azienda', ha dichiarato il manager. 'E' evidente che il momento che stiamo vivendo non e' certamente facile. Non lo e' per Stellantis in Italia, ma non lo e' nemmeno per tutto l'ecosistema con cui operiamo in Italia e in Europa e nel mondo. Per questo motivo il tavolo automotive rappresenta un'opportunita' importante per unire le forze verso la difesa di un'industria fondamentale com'e' l'automotive', ha aggiunto Cappellano.

Al tavolo automotive in corso al Mimit, presieduto dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, prendono parte le Regioni coinvolte nella produzione di veicoli, le imprese, i rappresentanti delle associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali.

Fla-

(RADIOCOR) 30-01-26 11:45:34 (0338) 5 NNNN