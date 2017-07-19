Stellantis: Bruno, target Ue su elettrico insostenibili, con Governo lavoro costruttivo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 ott - "Le difficolta' che Stellantis sta attraversando non si fermano ai confini nazionali, ma riguardano tutta l'Europa dove ci troviamo a gestire, da una parte, una domanda che non decolla - nonostante qualche primo segno positivo su cui tornero' in seguito -, e, dall'altra parte, una transizione energetica complicata". Lo ha detto Antonella Bruno, responsabile di Stellantis in Italia, parlando dallo stabilimento di Melfi, in Basilicata, dove e' iniziata oggi la produzione della Nuova Compass, la terza generazione del Suv globale di Jeep.

La sfida dell'elettrificazione, inoltre, "nei termini in cui e' stata posta, appare insostenibile perche' gli obiettivi di decarbonizzazione sono disallineati rispetto alle dinamiche di mercato e dell'industria europea", ha detto Bruno, spiegando che il nostro Paese "e' in prima linea in Europa per indirizzare al meglio queste sfide, ma molto e' ancora da fare e il fattore tempo e' tutt'altro che secondario. Abbiamo bisogno di regole chiare e pragmatiche". Stellantis, ha detto Bruno, ha portato avanti con il Governo e le regioni, a partire dalla Basilicata, "un lavoro costruttivo", che ha portato "un modo nuovo nell'affrontare la transizione energetica, mettendo al centro la concretezza delle azioni".

La convinzione e' che "allineando il nostro piano industriale ai cambiamenti normativi pragmatici a livello europeo avremo la possibilita' di offrire ai nostri clienti la scelta che desiderano permettendo cosi' al mercato di tornare a crescere. Cio' stimolera' la domanda e potra' favorire l'aumento dei volumi produttivi nei nostri stabilimenti", ha detto Bruno.

