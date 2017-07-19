Stellantis: Bruno, risultati confortanti su vendite, lavoriamo sodo e restiamo prudenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 ott - Stellantis sta "registrando risultati confortanti sulle vendite, anche se continuiamo a essere prudenti e a lavorare sodo per rafforzare questa tendenza positiva". Lo ha detto Antonella Bruno, responsabile di Stellantis in Italia, parlando dallo stabilimento di Melfi, in Basilicata, dove e' iniziata oggi la produzione della Nuova Compass, la terza generazione del Suv globale di Jeep. "A settembre Stellantis e' cresciuta in Italia nelle autovetture tre volte in piu' rispetto al risultato positivo ottenuto dall'intero mercato nazionale", ha detto Bruno, ricordando che i brand del gruppo hanno realizzato una crescita complessiva del 15,5% e che la quota ottenuta da Stellantis e' stata del 26,8% in crescita di 2,7% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. "I risultati complessivi del gruppo in Italia, dove il Jeep recita un ruolo da protagonista. Il mese settembre ha visto il Brand al settimo posto del mercato nazionale, con una quota del 4,4%.

Jeep rappresenta il 15% dei nostri volumi. Inoltre, in Italia circolano oltre 700.000 vetture Jeep", ha detto.

