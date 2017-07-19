Stellantis: Bruno, Jeep crede molto in Italia, per gruppo ruolo primo piano Melfi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 ott - "Oggi per Melfi e' una giornata di festa. Questo impianto, con i suoi oltre 30 anni di storia e 8,3 milioni di vetture prodotte a oggi, gioca un ruolo di primo piano per le nostre attivita' italiane. Melfi ha un futuro brillante nella presenza industriale globale del gruppo". Lo ha detto Antonella Bruno, responsabile di Stellantis in Italia, parlando dallo stabilimento di Melfi, in Basilicata, dove e' iniziata oggi la produzione della Nuova Compass, la terza generazione del Suv globale di Jeep. "Jeep crede moltissimo nell'Italia, e lo ha dimostrato quando per la prima volta, con il Renegade, e' stata prodotta la prima vettura americana fuori dagli Stati Uniti, poi seguita dalla precedente versione della Compass ed oggi confermata dal nuovo modello. Una attenzione ampiamente ripagata dal successo di vendite in Italia che e' il primo mercato del brand in Europa", ha detto Bruno. La Nuova Jeep Compass "e' un nuovo modello che fa da apripista ad un altro nuovo modello iconico prodotto in Italia, la nuova 500 ibrida, che sara' presentata il prossimo 25 novembre a Torino. Due vetture su cui puntiamo moltissimo e che confermano, sul fronte della produzione, che stiamo aumentando il numero dei modelli ibridi ed elettrici prodotti nel nostro Paese", ha detto Bruno.

Ars

(RADIOCOR) 29-10-25 11:55:42 (0325) 5 NNNN