Stellantis: Benzoni (Azione), gruppo scappa da problemi per ennesima volta

Su mancata partecipazione a tavolo su Basilicata al Mimit (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 mar - 'Sappiamo bene della volonta' di disimpegno in Italia di Stellantis e ora ci raccontano di non voler partecipare ai tavoli perche' il presidente di Regione (Basilicata, ndr) e' un candidato alle prossime elezioni amministrative. Non mi pare pero' che la presenza del suddetto alla riunione del Mimit avvenga in facolta' di candidato, quanto piuttosto in funzione del suo attuale ruolo istituzionale. Per l'ennesima volta Stellantis scappa dai problemi e si nasconde dietro deboli giustificazioni'. Lo dichiara il deputato di Azione, Fabrizio Benzoni, in relazione al tavolo sullo stabilimento di Melfi convocato per il 2 aprile prossimo al ministero delle Imprese e del Made in Italy. 'Quindi se il presidente del Consiglio o un ministro, domani, dovessero annunciare la candidatura alle europee non potrebbero piu' avere interlocuzioni per il bene del Paese? Ci facciano capire. Piu' che policy aziendale mi pare una grande scusa', aggiunge Benzoni.

