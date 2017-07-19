Stellantis: batterie Second Life di SustainEra per soluzioni mobilita' non automotive

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 set - Stellantis prosegue sul fronte del riutilizzo delle batterie ad alta tensione (batterie Second Life) nell'ambito della strategia per implementare un modello di economia circolare applicato a risorse, componenti e materiali e per alimentare soluzioni innovative di mobilita' non-automotive. Una delle applicazioni e' su Avathor One, un dispositivo medico elettrico progettato per persone che utilizzano la sedia a rotelle o hanno mobilita' ridotta. Il sistema utilizza batterie Second Life di Stellantis, rigenerate grazie a un accordo di fornitura con Intent, system integrator locale. Il prodotto e' il risultato della collaborazione e sinergia tra diverse realta' aziendali, ovvero SustainEra (la divisione di Stellantis dedicata all'economia circolare e che fornisce le batterie dei veicoli elettrici a fine vita raccolte nell'area di Torino), Intent (system integrator con sede a Torino, che si occupa della rigenerazione delle batterie Ev di Stellantis), Avathor (start-up torinese che sviluppa e produce dispositivi medici elettrici avanzati e servizi di mobilita' condivisa) e Italdesign (ha contribuito a trasformare il concept iniziale, presentato nel 2019, in un prodotto pronto per il mercato). Gestite da SustainEra, le batterie ad alta tensione, una volta ritirate dall'uso automobilistico, possono rappresentare una risorsa per altri impieghi. SustainEra continuera' a investire nelle attivita' legate alle batterie Second Life, che hanno mostrato una forte crescita negli ultimi tre anni.

