Stellantis: Bardi (Basilicata) scrive a Draghi, futuro critico per sito Melfi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 ago - Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha scritto al Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, per evidenziare che 'il ridimensionamento del mercato ed il piano industriale di Stellantis delineano per lo stabilimento di Melfi uno scenario fortemente critico. Quello che era stato il piu' importante investimento pubblico a sostegno di una iniziativa privata (la Fiat) in Basilicata e con riflessi positivi per tutto il Mezzogiorno, rischia oggi di innescare un processo di desertificazione industriale davvero preoccupante, se si considerano le tante iniziative correlate dell'indotto. Risultano sussistere tutte le condizioni per riconoscerla 'area di crisi complessa'. In un'altra lettera Bardi ha scritto ai colleghi di Abruzzo, Campania, Molise e Puglia segnalando che 'la gravissima crisi dell'industria dell'automotive rende indifferibile un coordinamento anche tra le regioni sedi di stabilimenti produttivi al fine di elaborare strategie ed interventi urgenti a sostegno della occupazione".

