Stellantis: Bardi (Basilicata), confido nell'intervento del Governo nazionale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 apr - 'La lettera con la quale ho voluto personalmente investire il Presidente del Consiglio Draghi sottoponendogli l'urgenza e la gravita' della situazione, e' anche la sintesi del confronto che vi e' stato con i sindacati, non solo sulla vicenda dello stabilimento Stellantis di San Nicola di Melfi, ma anche su quello che per noi e' parimenti importante dell'intero indotto. Deve essere chiaro a tutti che il governo regionale non intende deflettere di un millimetro dal mantenimento della mission che e' stata alla base della nascita di quel polo industriale'. Lo ha detto il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi aprendo in Consiglio regionale il dibattito sulla vicenda dello stabilimento Stellantis di San Nicola di Melfi. 'Confido molto nell'intervento del governo nazionale che ha saputo tutelare interessi del sistema Italia. Noi d'altro canto, abbiamo dato, come ho detto, non solo ampia disponibilita' ad una trattativa seria con l'azienda, ma abbiamo anche voluto investire sull'innovazione. Innovazione che per noi significa dare futuro e stabilita' alle nostre nuove generazioni', ha aggiunto Bardi.

Dca

