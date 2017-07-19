Stellantis: Angelilli, su futuro Cassino 'attendiamo cautamente fiduciosi'

Oggi tavolo automotive Lazio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 set - 'Sul futuro di Cassino ci sono varie opzioni di partnership sul tavolo. Ci hanno assicurato (Stellantis, nella persona dell'ad Filosa, ndr) che ci avviseranno alla chiusura di questi accordi di collaborazione, entro dicembre', data entro cui l'azienda rendera' noto il piano industriale. Lo ha detto l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio Roberta Angelilli a margine della presentazione del voucher digitalizzazione.

'Ci e' stato detto e sottolineato - ha rimarcato Angelilli - e per ora non abbiamo motivo di dubitare delle rassicurazioni di Filosa. Attendiamo cautamente fiduciosi'. L'assessore Angelilli informa inoltre che oggi nella Regione e' stato convocato un tavolo automotive riservato a sindacati e associazioni datoriali a valle dell'incontro avuto a Bruxelles nei giorni scorsi e guidato dalla regione Lazio tra le regioni e le istituzioni comunitarie.

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