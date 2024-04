Stellantis: al via il tavolo su Mirafiori al Mimit -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 03 apr - Per Stellantis, presente al tavolo Davide Mele responsabile Corporate Affairs, mentre per l'Anfia (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) il direttore generale Gianmarco Giorda.

Secondo quanto appreso da fonti sindacali, il ministro Urso, aprendo l'incontro, oltre a rivendicare il lavoro fatto dal Governo in Europa rispetto all'uso dei combustibili green per motori Euro7, ha parlato del lavoro che si sta portando avanti in sede europea per introdurre, come negli Stati Uniti, dazi su auto elettriche extra Ue. Per quanto riguarda gli incentivi, Urso ha indicato che se dovesse riverificarsi quanto accaduto lo scorso anno - che oltre l'80% degli incentivi e' finito per l'acquisto di auto estere - allora il sistema andra' rivisto. Nel suo intervento al tavolo, sempre secondo quanto appreso, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha ricordato la collaborazione con Stellantis, a partire dall'hub di riciclo ma ha espresso anche moltissime preoccupazioni rispetto alla produzione di auto a Torino.

dalla situazione di Maserati ma anche sui volumi di Mirafiori.

