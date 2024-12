Stellantis: al via il tavolo al Mimit con Urso, Giorgetti e Calderone

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 dic - E' iniziato a Palazzo Piacentini, sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy, il tavolo Stellantis. Per il Governo sono presenti i ministri Adolfo Urso, padrone di casa, Giancarlo Giorgetti (Economia) e Marina Elvira Calderone (Lavoro). La delegazione di Stellantis e' guidata dal responsabile per l'Europa, Jean-Philippe Imparato, accompagnato da Giuseppe Manca, responsabile risorse umane di Stellantis Italia, Antonella Bruno, Managing Director di Stellantis in Italia, e Daniela Poggio, responsabile della comunicazione e degli affari istituzionali di Stellantis in Italia. Al tavolo anche le Regioni dove sono presenti stabilimenti di Stellantis (Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania, Molise, Basilicata e Abruzzo), e i sindacati dei metalmeccanici.

