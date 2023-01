Stellantis: al via il Freedom of Mobility Forum, 29 marzo il primo dibattito

Iniziativa lanciata dopo l'uscita da Acea (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 gen - Il Freedom of Mobility Forum, lanciato da Stellantis dopo l'uscita da Acea e gestito da Wavestone in qualita' di terza parte indipendente, vedra' il suo primo appuntamento pubblico il 29 marzo prossimo con un dibattito online e annuncia i nominativi dei sette membri del suo Comitato consultivo. Il Comitato consultivo del Freedom of Mobility Forum e' un gruppo eterogeneo, multiculturale e interdisciplinare di soggetti provenienti da varie regioni del mondo. Come spiegato in una nota, i suoi membri sono stati invitati a partecipare sulla base del loro alto livello di competenza, dei risultati conseguiti e dell'impegno a favore di approcci costruttivi e basati sui fatti con un obiettivo chiave: promuovere un dibattito aperto su temi legati al cambiamento climatico e alla mobilita' in vari contesti culturali. Fanno parte del comitato, tra gli altri, Carlos Tavares, ceo di Stellantis; Massimo Ciuffini, Head of Mobility, Foundation for Sustainable Development; Sobel Aziz Ngom, Co-founder e Executive Director, Consortium Jeunesse Senegal (CJS) Global Leadership Council of Generation Unlimited. Il ruolo del Comitato consultivo consiste principalmente nelle seguenti attivita': proporre un quadro strategico generale per rendere il Freedom of Mobility Forum un punto di riferimento a livello globale; scegliere il tema dell'anno, un problema legato a un aspetto chiave della liberta' di mobilita' in un mondo decarbonizzato; identificare i leader di pensiero ed esperti influenti che partecipino in qualita' di relatori.

