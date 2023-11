Stellantis: Acc, per Gigafactory 2 mld investimenti, serviranno competenze specifiche

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 nov - Il piano di Acc in Italia mobilitera' un investimento di oltre 2 miliardi di euro, che sara' sostenuto da sovvenzioni e finanziato con capitale e debito. Il sostegno di tutte le parti interessate, in particolare delle istituzioni nazionali e regionali, e' essenziale per salvaguardare la futura competitivita' dell'impianto produttivo di Acc a Termoli, non solo per quanto riguarda la disponibilita' di sussidi adeguati ma anche, ad esempio, di energia elettrica sostenibile e a prezzi accessibili e di strumenti a sostegno della formazione e della riqualificazione dei dipendenti che lavoreranno nello stabilimento. E' quanto indica Acc, la joint venture tra Stellantis, Mercedes-Benz e TotalEnergies per la realizzazione di una Gigafactory a Termoli, presso lo stabilimento di Stellantis, al termine di un incontro al Mimit con i rappresentanti sindacali e della Regione Molise.

'La produzione di celle per le batterie automotive e' un'industria di processo che combina trasformazioni chimiche, elettrochimiche, meccaniche ed e' estremamente delicato, complesso e interamente automatizzato con l'applicazione dei piu' elevati standard ambientali e di sicurezza Seveso. Avere le competenze necessarie per gestire il processo produttivo e, al contempo, migliorare costantemente e' fondamentale per poter rendere la nostra Gigafactory Italiana competitiva in Europa e nel mondo', ha dichiarato Benoit Torres, vicepresidente del Progetto Termoli di Acc. 'La tutela dell'occupazione in Molise e' certamente uno dei risvolti positivi che questo grande progetto industriale puo' offrire al territorio. Alle persone attualmente impiegate nello stabilimento di Stellantis sara' data certamente la priorita' nell'ingresso in Acc tenendo conto della necessita' di valutare l'acquisizione delle competenze necessarie, da acquisire attraverso un prolungato e intenso percorso di reskilling, per essere impiegati in un processo produttivo completamente diverso', ha aggiunto Antonio Cuccuini, direttore delle Risorse umane di Acc in Italia. 'Per il successo di questo progetto e a beneficio del tessuto industriale del territorio locale, sara' anche necessario attrarre nuove figure professionali con alti e specifici profili di competenza e esperienza pregressa nel settore da impiegare ad esempio nelle attivita' di ricerca e sviluppo che saranno svolte nei nostri laboratori di Termoli' ha continuato Cuccuini. Per Acc, l'investimento in Italia non e' solo essenziale per contribuire a proteggere la base industriale e occupazionale della Valle del Biferno, ma ha anche l'ambizione di affermare il ruolo del Paese nell'industria europea delle batterie.

