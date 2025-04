Stellantis: a Mirafiori Convention europea fornitori, focus qualita' e innovazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 apr - Stellantis ha ospitato l'edizione 2025 della convention dei fornitori europei nell'Heritage Hub di Mirafiori, dove sono esposte testimonianze della storia dell'azienda costruita in oltre cento anni di produzione nella regione. L'evento, il piu' grande fatto in Europa da quando e' nata Stellantis e a cui hanno partecipato i rappresentanti di circa 450 fornitori e relative associazioni, aveva l'obiettivo di condividere alcuni punti essenziali per lo sviluppo della regione e rafforzare il rapporto con i buyer del gruppo. Come si legge in una nota, il gruppo "ribadisce la propria forza di fronte ai fornitori mettendo in mostra la collezione di vetture prodotte in Europa e nel mondo in oltre cento anni di storia" e "considera l'evento una tappa fondamentale nel percorso per rafforzare i rapporti con tutti i fornitori". I partecipanti hanno potuto provare alcuni speciali veicoli storici di Stellantis, ma anche modelli nuovi o prossimi all'immissione sul mercato, non meno di quattordici tra il 2024 e il 2025 in Europa. Una base solida per gli sviluppi futuri, che ha favorito un'accelerazione in febbraio, in cui Stellantis ha registrato la migliore quota di mercato degli ultimi dodici mesi. "In Stellantis crediamo che il nostro successo si fondi sulla solidita' delle partnership con i fornitori e gli stakeholder. Lavorando insieme possiamo sviluppare e lanciare sul mercato prodotti innovativi in grado di soddisfare la richiesta di qualita' e accessibilita' da parte dei clienti", ha detto Maxime Picat, chief purchasing and supplier quality officer di Stellantis, spiegando che "oggi non solo il nostro business e' in crescita, ma guidiamo insieme il mercato da una posizione di leadership condividendo una visione basata su eccellenza, innovazione tecnologica e soddisfazione del cliente".

