Stellantis: 4-5 aprile i tavoli Mimit su Pomigliano, Atessa, Modena, Termoli e Cassino

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 mar - Convocati per il 4 e 5 aprile i tavoli Stellantis presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy relativi ai progetti di sviluppo del gruppo negli stabilimenti in Campania, Abruzzo, Emilia Romagna, Molise e Lazio. E' quanto si legge in una nota del Mimit. In particolare, su indicazione del ministro Adolfo Urso, e' stato fissato per il 4 aprile alle 9,30 il tavolo relativo a Pomigliano d'Arco, per lo stesso giorno alle 13,30 quello relativo ad Atessa e a seguire alle 16,30 quello sull'impianto di Modena. Venerdi' 5 aprile alle 11 e' stato convocato quello per Termoli e nel pomeriggio alle 14 quello per Cassino. Tutti i tavoli si terranno a Palazzo Piacentini, sede del Mimit. Saranno presenti, oltre al ministro e agli uffici tecnici del Mimit, i rappresentanti del gruppo Stellantis, della Regione interessata, dell'Anfia (Associazione Nazionale Filiera Italiana Automotive) e delle organizzazioni sindacali. Gia' convocati per il 2 e il 3 aprile i tavoli su Melfi e Mirafiori.

Gli incontri - spiega la nota - fanno seguito alla conclusione della prima fase del tavolo Stellantis che si e' focalizzata sulle attivita' dei cinque gruppi di lavoro: Volumi produttivi e mercato; Competitivita' ed efficientamento plants; Ricerca, sviluppo e innovazione; Supply chain; Occupazione e formazione.

(RADIOCOR) 22-03-24 17:40:37 (0519) 5 NNNN