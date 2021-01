Stefanel: sindacati, vicina la cessione degli asset a OVS

Cgil Veneto: Forte preoccupazione per posti di lavoro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 gen - Vicina la cessione degli asset Stefanel in amministrazione straordinaria al gruppo OVS. E' quanto comunicato dalla Cgil Veneto al termine del nuovo incontro con il Mise e con il Commissario straordinario Raffaele Cappiello che firmera' l'istanza di autorizzazione per la cessione dell'azienda: l'operazione riguarda il marchio, l'azienda e i negozi, non l'immobile che permane nel compendio dell'amministrazione straordinaria.?Pur esprimendo apprezzamento per la continuita' di un marchio importantissimo per il territorio, la Cgil esprime forti preoccupazioni per la tenuta occupazionale, in particolare sul Veneto: infatti, dei 27 negozi ne permangano 23. Non vengono assorbiti e quindi andranno a chiusura l'outlet di Levada con 6 dipendenti, il negozio di Verona con 7 dipendenti, quello di Milano con 13 dipendenti e Alessandria con 2. Quindi, dei 136 dipendenti ne permangono 94.? "Abbiamo chiesto - dichiara Tiziana Basso, segreteria confederale Cgil Veneto - l'attivazione da subito di un tavolo presso il ministero per discutere con Oviesse del piano industriale, delle prospettive future e della tenuta occupazionale. Il ministero si e' impegnato ad attivarsi in tempi brevi e ha coinvolto anche il dicastero del Lavoro per la verifica degli strumenti di copertura per i lavoratori".

