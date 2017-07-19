Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            State Street: partnership strategica con Apex Fintech Solutions per rafforzare servizi

            Previsto un investimento di minoranza (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 set - State Street Corporation e Apex Fintech Solutions hanno annunciato una partnership strategica che include un investimento di minoranza da parte di State Street in Apex Fintech Solutions.

            State Street sfruttera' la piattaforma digitale di custodia e clearing di Apex per ampliare la propria offerta di servizi di wealth management per l'industria a livello globale. La nota delle societa' ricorda che Apex Fintech Solutions e' una piattaforma globale di tecnologia finanziaria che supporta l'infrastruttura per gli investimenti, la custodia digitale, il clearing e l'accesso ai mercati statunitensi, con oltre 200 clienti e 22 milioni di conti di intermediazione che detengono piu' di 200 miliardi di dollari in asset in tutto il mondo. La partnership tra State Street e Apex offrira' una soluzione di custodia e clearing differenziata, completamente digitale, scalabile a livello globale e un'esperienza unica per wealth advisor e piattaforme di wealth management self-directed, cosi' come per i loro clienti in tutto il mondo. State Street offrira' la propria base clienti globale, l'infrastruttura istituzionale, i servizi di custodia core e legati alla piattaforma e il proprio ecosistema di partner specializzati.

            com-emi

            (RADIOCOR) 03-09-25 16:13:53 (0462) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.