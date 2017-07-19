State Street: partnership strategica con Apex Fintech Solutions per rafforzare servizi

Previsto un investimento di minoranza (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 set - State Street Corporation e Apex Fintech Solutions hanno annunciato una partnership strategica che include un investimento di minoranza da parte di State Street in Apex Fintech Solutions.

State Street sfruttera' la piattaforma digitale di custodia e clearing di Apex per ampliare la propria offerta di servizi di wealth management per l'industria a livello globale. La nota delle societa' ricorda che Apex Fintech Solutions e' una piattaforma globale di tecnologia finanziaria che supporta l'infrastruttura per gli investimenti, la custodia digitale, il clearing e l'accesso ai mercati statunitensi, con oltre 200 clienti e 22 milioni di conti di intermediazione che detengono piu' di 200 miliardi di dollari in asset in tutto il mondo. La partnership tra State Street e Apex offrira' una soluzione di custodia e clearing differenziata, completamente digitale, scalabile a livello globale e un'esperienza unica per wealth advisor e piattaforme di wealth management self-directed, cosi' come per i loro clienti in tutto il mondo. State Street offrira' la propria base clienti globale, l'infrastruttura istituzionale, i servizi di custodia core e legati alla piattaforma e il proprio ecosistema di partner specializzati.

