State Street: il rimbalzo azionario traina le obbligazioni convertibili - PAROLA AL MERCATO

di Francesco Lomartire * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 ago - Le obbligazioni convertibili beneficiano della tenuta dei mercati azionari e continuano a performare bene. Caratteristiche come la durata breve e una sensibilita' inferiore ai movimenti azionari possono continuare ad essere vantaggiose.

Negli ultimi trimestri, i mercati sono stati piuttosto orientati al rischio. Questo ha favorito strategie come l'high yield, che mostrano una correlazione relativamente forte con i mercati azionari La situazione ha iniziato a deteriorarsi all'inizio del secondo trimestre, quando sono arrivate le notizie sui dazi statunitensi. Da allora i titoli azionari hanno registrato una robusta ripresa, grazie alla riduzione dei dazi. Sono anche riusciti a superare le tempeste in Medio Oriente. Per contro, i rendimenti obbligazionari sono stati relativamente anemici e l'intransigenza della Fed ha impedito ai rendimenti di scendere. Gli spread del credito sono tornati a essere relativamente compressi, per cui sembra che gli asset allocator debbano scegliere tra la volatilita' delle azioni e i rendimenti bassi e costanti delle obbligazioni.

Passo avanti per le convertibili Le obbligazioni convertibili sono riuscite sia a catturare i rialzi azionari sia a mantenersi meno volatili nei periodi di stress. Nel primo trimestre, l'indice FTSE Qualified Global ha registrato un rendimento solido di quasi il 3%, in linea con i Treasury USA, mentre i mercati azionari calavano. Nel secondo trimestre si sono registrate delle perdite all'inizio, ma i guadagni complessivi del trimestre sono stati di poco superiori all'8%, strettamente allineati a quelli dei mercati azionari. Le obbligazioni convertibili presentano diverse caratteristiche che hanno permesso loro di limitare la sensibilita' ai grandi ribassi del mercato, come quello di aprile, e di cogliere il rialzo dei mercati azionari dopo l'assorbimento delle notizie sui dazi.

.Bassa sensibilita' all'aumento dei rendimenti obbligazionari. La duration dell'indice FTSE Qualified Global Convertibles e' di soli 2,9 anni, il che dovrebbe limitare le perdite di prezzo in caso di aumento dei rendimenti obbligazionari. In aprile l'indice ha subito una correzione sostanziale, ma le perdite su base annua sono state pari a -1,1% rispetto all'1,8% dell'high yield statunitense.

.La soglia minima. I titoli azionari hanno attraversato un periodo complesso in marzo e aprile, ma la natura dell'obbligazione convertibile - che promette un rimborso alla pari - ha fatto si' che i ribassi dei prezzi fossero piu' limitati rispetto a quelli delle azioni sottostanti.

.Un rating crossover. La combinazione di esposizioni investment grade e sub-investment grade rende i portafogli convertibili meno esposti ai grandi eventi di risk-off rispetto alle esposizioni high yield.

.Esposizione globale. La ripartizione delle ponderazioni geografiche mostra un'esposizione del 60% agli Stati Uniti.

Anche se si ritiene che la storia dell'eccezionalismo statunitense abbia perso smalto, gli Stati Uniti rimangono un motore fondamentale della crescita globale. Il team economico di State Street Investment Management non vede alcuna recessione nel breve termine, grazie agli stimoli fiscali in corso e al potenziale di politica monetaria agevolata. Nel contesto del deprezzamento dell'USD, il peso considerevole del dollaro comporta alcuni rischi di performance. Questo problema puo' essere affrontato attraverso la copertura del rischio USD.

* Head of Intermediary Client Coverage Southern Europe di State Street Investment Management.

