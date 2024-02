Start up: da Fondo PiemonteNext oltre 1,1 mln a 8 societa' innovative

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 feb - Il Fondo PiemonteNext per l'accelerazione ed il consolidamento delle startup innovative, gestito da CDP Venture Capital, con il supporto della Regione Piemonte tramite i fondi Ue e di 10 milioni apportati da Finpiemonte, ha chiuso investimenti per oltre 1,1 milioni di euro destinati al finanziamento di 8 start up basate in Piemonte in settori strategici per la crescita tecnologica e sostenibile, dall'ambiente all'aerospazio. E' quanto emerso dal convegno 'Sinergia tra aiuti pubblici e fondi privati per le start up innovative.

Finpiemonte, volano di risorse per il territorio'. "Se da un lato la crisi morde il nostro sustema produttivo, dall'altro i nostri imprenditori hanno idee innovative e le mettono in pratica' ha commentato il presidente di Finpiemonte, Michele Vietti, sottolineando le 'potenzialita' di tutte le finanziarie regionali, che in quanto soggetti intermedi tra il settore pubblico e privato sono in grado di conciliare le finalita' del policy maker con quelle degli investitori di mercato e di svolgere un ruolo essenziale nel mettere a leva le risorse regionali e comunitarie'.

com-Bla

(RADIOCOR) 19-02-24 13:55:55 (0347) 5 NNNN