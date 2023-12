Starbucks: 541 assunzioni in 2023 e 12 nuovi store, in 2024 ulteriore espansione

Inaugurati con Percassi store a Malpensa e Porta di Roma (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 dic - Starbucks ha inaugurato, in partnership con Percassi, partner licenziatario esclusivo del brand in Italia, due nuovi store all'aeroporto di Milano Malpensa e a Roma nel centro commerciale Porta di Roma, creando un totale di 40 nuovi posti di lavoro. Starbucks e Percassi terminano cosi' il 2023 con 35 punti vendita in Italia, di cui 12 inaugurati nell'anno corrente, distribuiti in otto regioni: Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Toscana, Lazio, Campania e Puglia. Nel corso dell'anno sono state assunte 541 nuove risorse ed erogate centinaia di ore di corsi di formazione.

Per il 2024, Starbucks e Percassi prevedono un piano di crescita ancora piu' importante, che coinvolgera' nuove citta' e regioni. 'Il 2023 e' stato un anno molto positivo per Starbucks e Percassi e siamo orgogliosi di poter contare oggi su 35 punti vendita in Italia. La nostra partnership, nata nel 2018, ha dato e continua a portare i suoi frutti", ha detto Matteo Morandi, Ceo di Starbucks Italia, sottolineando che "il nostro obiettivo per il 2024 e' quello di rafforzare ulteriormente la nostra presenza in Italia con nuove aperture e sostenere l'economia dei territori in cui operiamo, collaborando con le istituzioni locali per creare nuovi posti di lavoro'. Per quanto riguarda le due nuove aperture, il nuovo store di Malpensa ha una superficie di 26 mq, si trova nel Terminal 2 (nel Terminal 1 era stato inaugurato uno store nel 2018), offre 26 posti a sedere e ha portato all'assunzione di 20 nuove risorse. Il negozio di Porta di Roma, il quinto a Roma citta', si sviluppa lungo circa 150 metri quadri, ha un'area relax con 25 posti a sedere e contera' 20 nuovi dipendenti.

