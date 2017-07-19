Standard Ethics: assegna rating a Banca Cambiano, Banca di Piacenza e Popolare Lazio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 ott - Standard Ethics ha assegnato il Corporate Rating di Sostenibilita' ad altri tre istituti bancari italiani non quotati - Banca Cambiano 1884, Banca di Piacenza e Banca Popolare del Lazio - costituenti del nuovo SE Unlisted Italian Banks Benchmark, la cui pubblicazione e' prevista l'11 dicembre 2025. I rating si aggiungono ai primi 10 gia' emessi. A Banca Cambiano e' stato assegnata la valutazione 'E+', che corrisponde al livello 'basso' nella scala di rating di SE, mentre alla Banca di Piacenza e alla Popolare del Lazio e' stato dato il rating 'E', che equivale al livello 'molto basso'. Il Benchmark e' composto dai maggiori 25 istituti bancari italiani non quotati per mezzi amministrati.

