Stablecoin: Fmi, in Nigeria dominanti, a rischio stabilita' monetaria -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 giu - Il grande successo delle stablecoin denominate in dollari in Nigeria si deve soprattutto alle rimesse verso il grande paese africano, piu' veloci e molto piu' convenienti da trasferire per via digitale rispetto all'utilizzo del canale bancario ordinario: il costo medio per inviare 200 dollari Usa in Nigeria e' del 9% (rispetto a una media mondiale del 6%, secondo i dati della Banca Mondiale). Le condizioni interne hanno amplificato questi effetti. Nel 2023 e nel 2024, il forte deprezzamento della divisa nigeriana naira (ne servono 1.575,9 per un euro), l'inflazione elevata e l'accesso limitato alle valute estere hanno aumentato la domanda di attivita' ancorate al dollaro.

Le stablecoin - secondo il capo missione Fmi - offrivano sia una copertura contro il rischio valutario sia uno strumento per pagare i fornitori esteri. Dopo che la Banca Centrale della Nigeria (CBN) ha vietato alle banche di fornire servizi agli exchange di criptovalute nel febbraio 2021, l'attivita' si e' spostata verso canali meno regolamentati, in particolare le piattaforme peer-to-peer.

L'ascesa delle stablecoin porta con se' chiari vantaggi.

Pagamenti transfrontalieri piu' rapidi ed economici possono favorire il commercio, le rimesse e l'inclusione finanziaria.

Tuttavia, queste stesse caratteristiche sollevano preoccupazioni in termini di politica economica.

Una di queste riguarda la sovranita' monetaria. Poiche' le stablecoin sono generalmente denominate in dollari statunitensi, la loro diffusione puo' configurarsi come una forma digitale di dollarizzazione. Riducendo la domanda di valuta locale, potrebbero indebolire la trasmissione della politica monetaria interna.

Un'altra preoccupazione, scrive Schimmelpfennig nel 'country focus', riguarda l'integrita' finanziaria. Le transazioni che un tempo transitavano attraverso le banche si stanno spostando sempre piu' verso portafogli digitali e piattaforme di scambio di criptovalute. I sistemi di monitoraggio progettati per gli intermediari tradizionali potrebbero non essere in grado di rilevare efficacemente queste transazioni. La velocita' e l'anonimato offerti da alcune piattaforme possono inoltre aumentare i rischi di attivita' finanziarie illecite, incluso il riciclaggio.

Ggz

(RADIOCOR) 17-06-26 14:16:09 (0405) 5 NNNN