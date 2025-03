St: Urso, sicuro che manterra' impegni e investimenti su Catania

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 mar - 'Sono convinto che l'obiettivo di mantenere gli impegni finanziari e quindi gli investimenti - che tra l'altro sono garantiti anche dalle risorse pubbliche gia' stanziate - sara' mantenuto nel piano industriale che Stmicroeletronics ci presentera' nel tavolo ministeriale che ho convocato per il giorno 3 aprile'. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, entrando a Palazzo degli Elefanti a Catania, dove avra' luogo l'incontro su Stmicroelectronics, organizzato in vista del tavolo nazionale del prossimo 3 aprile al Mimit, con il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, il prefetto Librizzi, il sindaco Trantino, le rappresentanze dell'azienda e delle organizzazioni sindacali. 'Sentiremo quali sono le esigenze ovviamente dei sindacati, cioe' dei lavoratori, della Regione e del Comune rispetto alle prospettive per me sicuramente importanti e decisive del polo dell'Etna valley, del polo di Catania', ha aggiunto Urso, ribadendo di essere 'certo che, per quanto riguarda questo polo di sviluppo cosi' importante qui in Sicilia e per l'Italia, gli impegni finanziari, industriali, tecnologici e occupazionali saranno mantenuti'.

Fla-

(RADIOCOR) 28-03-25 17:59:08 (0613)PA 5 NNNN