St: Urso, Pistorio un visionario, sia dedicata a lui la fabbrica a Catania

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 set - 'E' scomparso un visionario, un grande imprenditore che ha fatto sognare la mia generazione nella possibilita' di creare proprio in Sicilia il piu' grande polo di innovazione del Mediterraneo.

Con lui anche l'impossibile, il sogno dell'Etna Valley, e' diventato realta''. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, commentando la scomparsa dell'ingegnere siciliano Pasquale Pistorio, fino al marzo 2005 presidente e amministratore delegato di Stmicroelectronics, il gruppo dei semiconduttori nato sotto la sua regia dalla fusione tra Sgs e la francese Thomson Semiconducteurs avvenuta nel 1987. 'Mi auguro che sia dedicata a lui la piu' grande fabbrica di carburo di silicio a ciclo integrale d'Europa che St sta realizzando a Catania, nel segno del suo insegnamento', ha aggiunto. 'Solo chi osa, realizza qualcosa di grande', ha concluso il ministro.

