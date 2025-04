St: Urso, nuovo piano industriale rimetta Italia al centro con grandi investimenti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 apr - In particolare, secondo il ministro Urso, 'Catania (in Sicilia) dovra' a nostro avviso diventare, a fronte di un supporto di risorse pubbliche cosi' consistente, il polo piu' significativo in Europa sul carburi di silicio, con l'aumento dei livelli occupazionali. Per quanto riguarda Agrate (in Lombardia), abbiamo sollecitato l'azienda a presentarci un piano di rilancio del sito con nuovi significativi investimenti dopo l'inerzia degli ultimi anni, al fine di recuperare competitivita' e tornare centrale nella produzione di semiconduttori dell'azienda'. Come specificato dal ministro, 'il nostro obiettivo, che speriamo si concretizzi nell'ambito di questo Piano, e' che l'Italia torni a essere centrale e, superata l'attuale crisi di mercato, che cio' possa portare nel tempo anche ad accrescere significativamente i livelli occupazionali nel nostro Paese'.

St conta in Italia oltre 12mila dipendenti, la maggior parte dei quali concentrati nei siti in Lombardia e in Sicilia.

