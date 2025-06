St: sindacati, chiesto incontro urgente con ministri Urso e Giorgetti

Preoccupa l'ipotesi divisione societa' tra Italia e Francia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 giu - Le segreterie nazionali di Fim-Fiom-Uilm-Fismic-Uglm-Usb, a nome del coordinamento nazionale, hanno richiesto con urgenza ai ministri delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e del'Economia, Giancarlo Giorgetti, anche rispetto alle preoccupanti notizie di stampa di oggi su un ipotesi di divisione della societa' tra Italia e Francia, la convocazione del tavolo ministeriale su Stmicroelectronics per dare seguito all'incontro del 10 aprile scorso e discutere del piano di riorganizzazione presentato dalla societa' al 'Capital Market Day' del 20 novembre 2024. E' quanto si legge in una nota congiunta, nella quale si sottolinea che 'l'incontro con i due ministri e' urgente. Non e' accettabile la dichiarazione fatta dall'azienda nell'audizione avuta in Regione Lombardia, di un esubero di circa 1.200 dipendenti su Agrate a fronte del completamento dell'investimento sui 12 pollici, cosi' come e' inaccettabile che il confronto sul piano industriale non sia iniziato'. Per i sindacati, 'gli investimenti, sostenuti anche con risorse pubbliche, sono necessari e urgenti e dovranno avvenire senza pero' alcuna riduzione di personale. Prioritario discutere di investimenti nella ricerca, nuovi prodotti e processi.

Necessario avere conferme sui tempi di sviluppo degli investimenti a Catania, ottenere certezze del mantenimento occupazionale e industriale ad Agrate e in tutti i siti italiani, per come ad oggi ci e' stato illustrato questo piano per noi e' inaccettabile ,chiediamo che il confronto inizi subito e che il governo si assuma le sue responsabilita''. Inoltre, i sindacati aggiungono che nella giornata di ieri 3 giugno e' iniziata la discussione con l'azienda dei parametri del Pdr 2025-26. Il prossimo incontro sara' a Monza l'11 giugno.

