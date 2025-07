St: no esuberi ma formazione e trasferimenti per 1.743 dipendenti in Italia

Ipotizzati anche quasi 400 pensionamenti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 lug - Sono 1.743 i dipendenti di Stmicroelectronics in Italia che potrebbero essere trasferiti o rientrare in un programma di formazione nei periodo 2025-2027, cui si aggiungono 394 lavoratori che potrebbero andare in pensione. E' quanto indicato dalla societa', secondo quanto appreso, nell'aggiornamento al piano industriale presentato al tavolo che si e' svolto questo pomeriggio al Mimit. Il nodo dell'occupazione era uno di quelli al centro dell'incontro, a fronte della preoccupazione dei sindacati per ingenti esuberi nel gruppo italo-francese che produce chip. St ha 12.781 dipendenti nel nostro Paese e stando al piano non ci sarebbero appunto esuberi ma posizioni da gestire, anche attraverso uscite incentivate, la maggior parte delle quali sono in Lombardia. In particolare, le posizioni esaminate sono 2.137, che al netto degli ipotizzati 394 pensionamenti diventano 1.743, di cui 1.490 in Lombardia e 206 in Sicilia. Nell'ambito di questa riorganizzazione del lavoro sono previste anche 448 nuove assunzioni.

Fla-

(RADIOCOR) 28-07-25 18:37:39 (0635) 5 NNNN