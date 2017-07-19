Dati
            Notizie Radiocor

            St: in corso tavolo al Mimit presieduto dai ministri Urso e Giorgetti

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 set - E' iniziato a Palazzo Piacentini l'incontro del tavolo permanente su Stmicroelectronics, il terzo dopo quelli del 10 aprile e del 28 luglio 2025. Alla riunione, presieduta dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e dal ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, prendono parte i rappresentanti dell'azienda, delle organizzazioni sindacali e delle Regioni Lombardia e Sicilia.

