St: con Airbus per R&S su elettronica di potenza per elettrificazione aerei

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 giu - StMicroelectronics e il gruppo aerospaziale Airbus hanno siglato un accordo di collaborazione in attivita' di ricerca e sviluppo per supportare soluzioni di elettronica di potenza piu' efficienti e leggere, essenziali per i futuri velivoli a propulsione ibrida e aeromobili urbani completamente elettrici. L'accordo si basa su valutazioni gia' condotte dalle due aziende per esplorare i vantaggi dei materiali semiconduttori ad ampia banda interdetta per l'elettrificazione dei velivoli. La collaborazione vertera' principalmente sullo sviluppo di dispositivi, package e moduli in SiC e GaN adattati per le applicazioni aerospaziali di Airbus. Le aziende valuteranno questi componenti conducendo ricerca avanzata e test su esemplari dimostrativi, tra cui unita' di controllo per motori elettrici, convertitori di potenza ad alta e bassa tensione e sistemi di trasferimento di potenza wireless. St ha "gia' una forte presenza capace di innescare innovazioni in applicazioni industriali e di mobilita', rafforzata da una catena di fornitura globale di SiC integrata verticalmente con cui supportiamo l'elettrificazione e la decarbonizzazione dei nostri clienti in tutto il mondo", ha detto Jerome Roux, president, sales & marketing di St, sottolineando che l'aerospaziale "e' un mercato molto esigente con requisiti specifici. La collaborazione con Airbus, leader globale in questo settore, ci offre l'opportunita' di definire insieme le nuove tecnologie di potenza di cui il settore ha bisogno per realizzare i suoi obbiettivi di azzerare le emissioni".

La collaborazione "sara' cruciale per supportare la roadmap di elettrificazione di Airbus", ha aggiunto Sabine Klauke, chief technical officer di Airbus, spiegando che "far leva sulle sue competenze ed esperienze nell'elettronica di potenza per applicazioni automobilistiche e industriali, da una parte, e sul nostro primato nell'elettrificazione di aerei e Vtol, dall'altro, ci aiutera' ad accelerare lo sviluppo delle tecnologie altamente innovative richieste per la roadmap ZEROe e City Airbus NextGen".

Ars

