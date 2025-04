St: accordo con Innoscience su tecnologia per elettronica di potenza

Per data center, auto, elettronica di consumo, energia green (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 apr - StMicroelectronics e Innoscience, societa' cinese attiva nella manifattura di GaN su Si (nitruro di gallio su silicio) hanno siglato un accordo per lo sviluppo e produzione di tecnologia GaN che fa leva sui punti di forza di ciascuna societa' per ottimizzare per costruire il futuro dell'elettronica di potenza per data center di intelligenza artificiale, generazione e conservazione di energia rinnovabile e veicoli. Le societa' hanno concordato un'iniziativa di sviluppo congiunto circa la tecnologia di potenza GaN per far progredire il futuro promettente della potenza in GaN per elettronica di consumo, data center, automotive e sistemi di potenza industriale e molte altre applicazioni nei prossimi anni. Inoltre, l'accordo consente a Innoscience di utilizzare la capacita' manifatturiera di front-end di St al di fuori della Cina per le proprie fette in GaN, mentre St puo' far leva sulla capacita' manifatturiera di front-end in Cina di Innoscience per le proprie fette in GaN. "L'ambizione comune e' per ciascuna societa' quella di espandere la propria offerta individuale in GaN con flessibilita' e resilienza della filiera per disporre di tutto cio' che chiedono i clienti in una vasta gamma di applicazioni", si legge in una nota. St e Innoscience "sono entrambi produttori integrati di dispositivi, e con questo accordo faremo leva su questo modello a beneficio dei nostri clienti nel mondo.

Innanzitutto, St fara' accelerare la propria roadmap per la tecnologia di potenza in GaN a complemento della propria offerta in Silicio e in Carburo di Silicio", ha detto Marco Cassis, President, Analog, Power Discrete, Mems and Sensors di St, sottolineando che, inoltre, la societa' "sara' in grado di capitalizzare un modello di manifattura flessibile per essere al servizio dei clienti nel mondo".

Ars

(RADIOCOR) 01-04-25 08:09:32 (0109) 5 NNNN