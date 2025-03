S.s. Lazio: utile netto I sem. in calo a 0,6 mln, valore produzione a 77,14 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 mar - La S.s. Lazio ha conseguito nel primo semestre dell'esercizio 2024-2025 un valore della produzione pari a 77,14 milioni, in calo di 41,69 milioni rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente. Tale variazione, si legge in una nota, e' dovuta in gran parte ai minori introiti rivenienti dalla partecipazione alla Europa League rispetto alla Champions League. Nel periodo di riferimento l'indebitamento finanziario netto risulta negativo per 48,52 milioni, in aumento di 10,40 milioni, rispetto al 30 giugno 2024, dovuto soprattutto alla diminuzione della liquidita' presso banche. Nel periodo l'utile netto della societa' risulta in calo del 98% a 0,60 milioni di euro, dai 40,07 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente.

Com-Cel

(RADIOCOR) 10-03-25 19:59:42 (0668) 5 NNNN