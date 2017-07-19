Dati
            Notizie Radiocor

            S.s. Lazio: societa' non in vendita, nessuna trattativa o manifestazione interesse

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 feb - La Ss Lazio non e' in vendita. Lo ribadisce in una nota il club di Formello replicando alle indiscrezioni circolate nei giorni scorsi sulla stampa. "La societa' - aggiunge la nota - non ha ricevuto alcuna offerta, manifestazione di interesse, proposta - formale o informale - ne' risultano in essere trattative, negoziazioni o interlocuzioni di qualsivoglia natura aventi ad oggetto operazioni di cessione, ne' con soggetti italiani ne' con soggetti esteri". Le notizie circolate devono "pertanto ritenersi prive di qualsivoglia fondamento, non supportate da alcun riscontro oggettivo e suscettibili esclusivamente di generare disinformazione, turbative informative e indebite dinamiche speculative", conclude la nota.

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            S.S. Lazio 1,465 +5,78 17.35.25 1,365 1,51 1,375


