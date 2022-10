Ss Lazio: ok soci a bilancio e perdita a nuovo; nuovo Cds, Incollingo presidente

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 ott - L'assemblea dei soci della S.S. Lazio, all'unanimita', aderendo alla proposta formulata dal Consiglio di Gestione, ha deliberato che la perdita di 25,65 milioni dell'esercizio chiuso al 30 giugno sia rinviata a nuovo. L'Assemblea degli aquilotti ha provveduto inoltre alla nomina dei componenti del Consiglio di sorveglianza. In particolare, con riferimento alla Lista presentata dall'azionista di maggioranza Lazio Events, preso atto che uno dei candidati ha comunicato in data odierna il venir meno della propria disponibilita' alla candidatura quale Consigliere di sorveglianza effettivo e vicepresidente, l'Assemblea, con il voto favorevole del 99,94% dei presenti, ha deliberato di fissare in 5 il numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza provvedendo a nominare per gli esercizi sociali 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. e sino alla data dell'Assemblea successiva all'approvazione del bilancio al 30 giugno 2025 i seguenti componenti: (effettivi) presidente Alberto Incollingo (revisore legale), vicepresidente: Fabio Bassan; consiglieri Vincenzo Sanguigni (revisore legale), Silvia Venturini e Monica Squintu. Supplenti: Mario Venezia (revisore legale), Maria Teresa Armosino, Alessandro Benedetti.

