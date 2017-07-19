Dati
            Notizie Radiocor

            Ss Lazio: Lotito ascoltato da commissione Antimafia il 5 marzo a San Macuto

            Audizione comitato Infiltrazioni mafiose e societa' sportive (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 feb - Il presidente della Ss Lazio, Claudio Lotito, verra' ascoltato giovedi' prossimo 5 marzo, alle 14, dalla commissione parlamentare Antimafia, a Palazzo San Macuto. L'audizione e' stata convocata, in particolare, dal comitato 'Infiltrazioni mafiose nelle manifestazioni sportive e legami tra criminalita' organizzata e societa' sportive'.

            Dopo il senatore di FI sara' la volta, sempre in audizione, Italo Zanzi, presidente della Hellas Verona FC.

            Bof

            (RADIOCOR) 27-02-26 17:39:18 (0575) 5 NNNN

              
