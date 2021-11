Spindox: acquista Plan Soft nei software per farmaceutica e Gdo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 nov - Spindox, societa' quotata all'Euronext Growth di Piazza Affari, ha raggiunto un accordo preliminare vincolante per acquistare il 100% della fiorentina Plan Soft srl, societa' controllata dalla famiglia Spighi e specializzata nei software (analytics, cloud computing) per la grande distribuzione organizzata e per la farmaceutica. In quest'ultimo settore, in particolare, la societa' realizza il 40% circa dei suoi ricavi.

L'acquisizione di Plan Soft risponde a due obiettivi coerenti con la strategia di sviluppo del business di Spindox - riporta la nota - Da un lato estendere la presenza in settori industriali con significative prospettive di crescita (come il comparto farmaceutico), dall'altro rafforzare il presidio territoriale in regioni attualmente non coperte (nel caso specifico, la Toscana). Nell'esercizio 2020 Plan Soft ha realizzato un valore della produzione di 6,19 milioni, un ebitda di 1,02 milioni e un utile netto di 679mila euro. Il prezzo complessivo per l'acquisizione e' di 9,685 milioni e l'operazione verra' interamente finanziata con i proventi netti della quotazione.

