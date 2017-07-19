Spazio: lanciato con successo il terzo satellite Cosmo-SkyMed

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 gen - Il terzo satellite della costellazione COSMO-SkyMed di Seconda Generazione (CSG), dell'Agenzia Spaziale Italiana e del ministero della Difesa, costruito da Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%) e gestito in orbita da Telespazio, joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%), e' stato lanciato con successo dalla base Space Force in California di Vandenberg (USA), a bordo di un razzo SpaceX Falcon 9. Dopo la separazione dal vettore, il segnale del satellite e' stato acquisito e controllato dal Centro Spaziale del Fucino di Telespazio, in Abruzzo. La durata nominale della fase LEOP (lancio e prime fasi d'orbita) sara' di circa 9 giorni. Massimo Claudio Comparini, managing director della Divisione Spazio di Leonardo, ha dichiarato: 'Ogni lancio di COSMO-SkyMed rappresenta un traguardo significativo per il sistema spaziale nazionale italiano e la sua filiera produttiva. Il programma, sviluppato per soddisfare i requisiti dell'Agenzia Spaziale Italiana e del ministero della Difesa, riflette l'eccellenza tecnologica e industriale guidata da Leonardo insieme alle joint venture Thales Alenia Space, Telespazio ed e-GEOS. L'Osservazione della Terra e i dati che ne derivano sono una risorsa strategica per la sicurezza e la sostenibilita', consentendo servizi e interventi sempre piu' mirati e tempestivi'.

Giampiero Di Paolo, amministratore Delegato di Thales Alenia Space Italia, ha commentato: 'Quale responsabile dell'intero programma COSMO-SkyMed di Seconda Generazione, Thales Alenia Space e' estremamente orgogliosa di questo lancio di successo che dimostra ulteriormente l'eccellenza dell'azienda nella tecnologia radar nonche' la dedizione dei nostri team. Una volta completamente dispiegata con i suoi quattro satelliti, la costellazione apportera' significativi progressi tecnologici e prestazionali, rafforzando la leadership globale di Thales Alenia Space nelle infrastrutture spaziali per l'Osservazione della Terra'.

com-ler.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 03-01-26 11:07:43 (0190)PA,INF,SPACE 5 NNNN