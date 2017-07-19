Sparkle: con Hellas primo collegamento satellitare quantum-safe tra Grecia e Cipro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 set - Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, e Hellas Sat, operatore satellitare di riferimento in Grecia con tre satelliti geostazionari e due teleporti in Grecia e a Cipro, annunciano la realizzazione del primo collegamento satellitare quantum-safe tra Grecia e Cipro. Si tratta della prima realizzazione di una protezione quantum-safe su una connessione satellitare tra i due Paesi.

Il percorso satellitare copre circa 72.000 chilometri, compresi l'uplink da Cipro al satellite geostazionario e il downlink verso la Grecia. Per Antonella Sanguineti, head of Networking, Cloud, Security & Identity Solutions di Sparkle, l'operazione "rappresenta un passo concreto nell'evoluzione del nostro portafoglio di soluzioni quantum-safe" Per Constantinos Kassianides, director, ground operations di Hellas Sat, ha aggiunto: 'questa implementazione di successo segna un'importante tappa nella nostra collaborazione con Sparkle".

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(RADIOCOR) 02-09-26 12:27:08 (0305) 5 NNNN