Sparkle: celebra 30 di connessioni globale della dorsale Seabone

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 set - Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, celebra il 30esimo anniversario di Seabone, dorsale globale di transito IP che fornisce accesso a Internet ad alta velocita' a Isp, hyperscaler e content provider. In trent'anni, la rete e' cresciuta in modo esponenziale, accompagnando la rivoluzione digitale e mantenendo il mondo connesso. Realizzata nel settembre 1996, quando i modem analogici iniziavano appena a portare Internet nelle case, Seabone ha avviato i primi collegamenti a 45 Mbps tra Milano, Palermo, Miami e Montreal. Da allora, e' cresciuta in termini di copertura, capacita' e prestazioni, diventando la settima rete Internet Tier-1 a livello globale e la principale dorsale IP nel Mediterraneo, in Africa, in Medio Oriente e in America Latina.

'Quando Seabone e' nata trent'anni fa, Internet era ancora agli albori. Da allora, ha continuato a evolversi per accompagnare e anticipare la trasformazione del panorama digitale, ampliando la copertura, migliorando le prestazioni e introducendo nuove funzionalita' per rispondere alle esigenze dei clienti. Oggi, Seabone e' una delle reti Internet Tier-1 piu' importanti a livello globale, e collega aziende ed ecosistemi digitali in tutto il mondo. Siamo orgogliosi del percorso che abbiamo intrapreso insieme ai nostri clienti e partner e guardiamo al futuro con l'ambizione di continuare a innovare e plasmare la connettivita' di domani', ha dichiarato Enrico Bagnasco, amministratore delegato di Sparkle.

Per festeggiare questo traguardo, Sparkle ha lanciato una campagna di comunicazione sulla stampa internazionale, sui canali digitali e sui social media.

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