Sparkle: accordo con Unitirreno per l'approdo di nuovo sistema di cavi a Genova

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 lug - Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, ha firmato un accordo con Unitirreno, una partnership tra Unidata, operatore tlc e Internet service provider italiano, ed esperti del settore, per l'approdo del suo nuovo sistema di cavi sottomarini nella Genova Landing Platform di Sparkle nel capoluogo ligure.

Unitirreno Submarine Cable System attraversera' il Mar Tirreno da Genova a Mazara del Vallo in Sicilia, con diramazioni verso Olbia in Sardegna, Roma e altre in futuro.

Progettato con un'architettura 'open cable system' e con una capacita' trasmissiva totale di 480 Tbps (Terabit al secondo), il cavo si estendera' per circa 1.030 chilometri e, secondo le previsioni, andra' in esercizio entro il secondo trimestre del 2025.

In base all'accordo, Unitirreno utilizzera' la Genova Landing Platform di Sparkle, un'infrastruttura scalabile progettata per garantire ai cavi sottomarini un approdo chiavi in mano, resiliente e sicuro sulla costa occidentale europea. Attraverso questa infrastruttura, gia' utilizzata dai sistemi BlueMed e BlueRaman, Unitirreno raggiungera' il Genova Digital Hub a Lagaccio, struttura di colocation aperta e neutrale e punto di interconnessione con altri cavi sottomarini e reti terrestri europee, nonche' con Internet Exchange Point come Ge-Dix, gia' operativo nella struttura.

Con l'approdo a Genova, Unitirreno ottiene un rapido accesso ai principali hub europei senza impatti sulla citta' e sull'ambiente e risparmiando i costi, i tempi e le complessita' amministrative tipicamente necessarie per la creazione di un'infrastruttura di approdo proprietaria.

'Siamo orgogliosi di essere stati scelti da Unitirreno come partner di approdo sulla costa dell'Europa occidentale', ha dichiarato Enrico Bagnasco, amministratore delegato di Sparkle. 'Siamo molto soddisfatti dell'accordo con Sparkle, che rappresenta non solo una garanzia in termini di affidabilita' e sicurezza, ma anche un'opportunita' per esplorare ulteriori collaborazioni in futuro' ha aggiunto Renato Brunetti, presidente e ad di Unidata.

Com-Sim

