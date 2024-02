Sparkasse: utile 2023 dimezzato a 82,2 milioni, Cet 1 al 14,1%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 9 feb - Il cda della Cassa di Risparmio di Bolzano i dati preliminari del bilancio del gruppo al 31 dicembre 2023. Un esercizio che vede Sparkasse in utile, a livello consolidato, per 82,2 mln di euro, meno della meta' rispetto ai 175,4 mln di euro del 2022 (anno dell'acquisizione di Civibank) ma comunque sopra i 72,6 mln di euro del 2021. La Banca Popolare di Cividale del Friuli (Civibank), che nel 2022 aveva chiuso con una perdita sostanzialmente imputabile all'adozione di nuove policy in materia di accantonamenti sui rischi creditizi a seguito dell'acquisizione, registra nel 2023 un utile che ammonta a 10,7 mln di euro.

Bene a livello di gruppo i ricavi da margine interesse che ammontano a 301,5 mln di euro (+13,2% rispetto all'esercizio precedente). In crescita anche i ricavi da servizi (131,2 mln di euro, +14,3% rispetto al 2022 mentre il margine finanziario va in territorio negativo per - 1,3 mln di euro, a fronte di un risultato 2022 pari 3,1 mln di euro. I costi della gestione ammontano a 274,4 mln di euro e la comparazione con il 2022, al netto del badwill generato dall'operazione di acquisizione, esprime una variazione in aumento del 7,3%. Il costo del credito ammonta a 48,6 mln di euro rispetto agli 46,2 mln di euro del 2022. Importante l'incremento dei coefficienti patrimoniali con il CET1 che ammonta al 14,1% ed il Total Capital Ratio al 15,5%. Lo stock dei crediti lordi verso la clientela del nuovo Gruppo, comprendendo CiviBank, ammonta a 10,0 miliardi di euro, la raccolta diretta da clientela si attesta a 12,2 miliardi di euro, quella gestita a 3,3 miliardi di euro. Il totale attivo di gruppo ammonta a 17,2 miliardi di euro contro i 17,4 mld del 2022. Il nuovo gruppo annovera 302 mila clienti e la rete distributiva complessiva comprende 170 filiali. Le nuove erogazioni di credito a medio/lungo termine nel corso dell'anno ammontano a 1.372 milioni di euro, di cui 1.004 milioni di euro a favore delle imprese, e 368 milioni di euro a favore delle famiglie.

Col-ric

