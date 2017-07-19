Sparkasse: nuovo sportello in Veneto, 'per noi filiale resta al centro'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 ott - Sparkasse rafforza la presenza in Veneto inaugurando una nuova filiale ad Abano Terme, la 44esima nella regione. 'L'Italia e le sue regioni hanno bisogno di vicinanza economica e di infrastrutture - ha commentato il presidente Gerhard Brandstatter - e una nuova filiale sul territorio e' certamente una infrastruttura vitale per lo sviluppo. Noi andiamo in controtendenza rispetto al settore bancario e continuiamo a mettere la filiale al centro della relazione con il cliente. Una banca del territorio come la nostra, poi, garantisce il massimo grado di vicinanza a famiglie e piccole e medie aziende'. 'L'investimento fatto sulla nuova filiale di Abano Terme, in una zona di grande sviluppo turistico - ha notato da parte sua l'a.d. Nicola Calabro' -, dimostra l'interesse che abbiamo verso questa regione da tanti anni, confermato anche dalla recente apertura a Bassano del Grappa.

Vogliamo essere una banca che esaudisce le aspettative anche della clientela piu' esigente e sofisticata, in materia di risparmio, di servizi assicurativi e finanziamenti'.

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(RADIOCOR) 08-10-26 18:30:50 (0625) 5 NNNN