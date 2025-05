Spagna: Sabadell, opa Bbva all'esame del consiglio dei ministri

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 mag - Il governo spagnolo, esaminera' in Consiglio dei ministri l'offerta pubblica di acquisto di Bbva su Banco Sabadell, ritenuta "ostile". Il ministro dell'Economia, Carlos Cuerpo, "ha deciso di sottoporre la decisione sulla fusione" tra le due banche al consiglio dei ministri per difendere "l'interesse generale", ha annunciato il dicastero in una nota, precisando che il cdm ha '30 giorni di calendario per esprimere il proprio parere'. Cuerpo ha basato la sua decisione 'su ragioni di interesse generale' legate 'al potenziale impatto dell'operazione', in particolare sui "dipendenti", sulla 'coesione territoriale' e sugli 'obiettivi di politica sociale' perseguiti dall'esecutivo, ha aggiunto il ministero.

Il governo, che ha lanciato una consultazione pubblica sull'operazione inizio di maggio, non puo' bloccare l'Opa, ma potrebbe decidere, durante l'esame, di rafforzare le misure correttive richieste a Bbva, fino a spingere il gruppo spagnolo a ritirarsi. Annunciata un anno fa, l'offerta di acquisizione da parte della seconda banca spagnola, valuta la concorrente Sabadell quasi 15 miliardi di euro.

red-dim

(RADIOCOR) 27-05-25 19:27:42 (0701) 5 NNNN