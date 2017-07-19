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            Spagna: procedimento contro 6 grandi banche per pratiche anticoncorrenziali

            Avviato dall'Authority Cnmc (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 giu - La Commissione nazionale spagnola per i mercati e la concorrenza (Cnmc) ha annunciato l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di sei grandi banche per possibili pratiche anticoncorrenziali derivanti da alcune dichiarazioni pubbliche dei loro dirigenti.

            Gli istituti interessati sono: Bankinter, Banco Santander, BBVA, Unicaja, CaixaBank e Sabadell, secondo quanto precisato dall'Autorita' in un comunicato.

            Il procedimento riguarda una 'possibile pratica contraria all'articolo 1 della legge sulla difesa della concorrenza e all'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea', che vietano gli accordi tra imprese volti a falsare la concorrenza, secondo la Cnmc.

            L'indagine si concentra sulle dichiarazioni dei dirigenti di queste banche relative alla loro futura politica commerciale, in particolare in relazione ai tassi di interesse dei mutui a tasso fisso, che avrebbero facilitato un coordinamento indiretto tra questi istituti rivali.

            L'Autorita', che ora dispone di 24 mesi per l'istruzione e la risoluzione del procedimento.

            red-fil

            (RADIOCOR) 16-06-26 14:03:39 (0414) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Banco Santander 11,54 -1,28 15.00.32 11,488 11,55 11,52


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