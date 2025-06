S&P: commento a valle del meeting BCE di oggi - PAROLA AL MERCATO

di Sylvain Broyer* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 giu - 'Ci sono validi motivi per ritenere che l'attuale ciclo dei tassi della BCE abbia probabilmente raggiunto il punto piu' basso, intorno al 2%, a condizione che l'economia europea riesca ad assorbire lo shock derivante dai dazi statunitensi senza subire gravi perturbazioni. Guardando al futuro, tuttavia, l'evoluzione dell'inflazione potrebbe richiedere alla BCE di considerare nuovi aumenti dei tassi, potenzialmente gia' dalla fine del 2026. Questa previsione e' sostenuta da fattori come il prossimo stimolo fiscale in Germania e i persistenti colli di bottiglia nel mercato del lavoro, che rappresentano rischi al rialzo per l'inflazione. Vale la pena notare che le aspettative di inflazione dei consumatori hanno gia' iniziato a risalire, sottolineando la necessita' di mantenere alta l'attenzione in materia di politica monetaria.

L'euro e' piu' forte di 10 centesimi rispetto al dollaro rispetto a quanto suggerirebbero i fondamentali. Ma non e' qualcosa su cui la BCE possa, e debba, fare qualcosa, considerando che le attuali pressioni inflazionistiche (su alimentari e servizi) sono di origine interna'.

*Chief Economist EMEA di S&P Global Ratings "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

