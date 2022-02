Sorgenia: inaugurata comunita' energetica rinnovabile di Turano Lodigiano

Il Ceo Mancini: risposta concreta al caro bollette (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 feb - E' stata inaugurata oggi Solisca, la comunita' energetica rinnovabile del comune di Turano Lodigiano (Lodi), la prima in Lombardia, realizzata da Sorgenia in collaborazione con l'amministrazione locale. Avviata a ottobre 2020, e' entrata in funzione ed e' oggi tra le prime attive in Italia: produrra' circa 50.000 kWh l'anno di energia rinnovabile grazie a due impianti fotovoltaici di potenza complessiva pari a 45 kW installati sulle aree coperte del campo sportivo e della palestra.

La comunita' energetica di Turano Lodigiano - sottolinea una nota - e' gestita da una piattaforma digitale che, collegando tutti i pod e gli smart meters, registra in tempo reale i dati di produzione e consumo, i flussi di potenza, gli scambi di energia - prodotta, prelevata, condivisa - e il risparmio in bolletta. Il profilo di produzione e consumo di ogni aderente viene monitorato e ciascuno, tramite un'apposita App, ricevera' suggerimenti per un utilizzo virtuoso dell'energia, cosi' da ottenere risparmio ed efficienza ancora maggiori.

Gianfilippo Mancini, Ceo di Sorgenia, ha sottolineato: 'Oggi abbiamo inaugurato una delle prime, e fino a qui la piu' numerosa, comunita' energetica rinnovabile italiana, che unisce pubblica amministrazione e cittadini di Turano Lodigiano per generare benefici ambientali e risparmi economici. Si tratta di un nuovo strumento, di un nuovo modello col quale colleghiamo innovazione, sostenibilita' e condivisione al servizio della transizione energetica nel nostro Paese. Le comunita' energetiche sono anche una risposta concreta e intelligente al caro bollette e questa e' una ragione in piu' per credere che nei prossimi anni cresceranno molto. A questa prima comunita' energetica rinnovabile intendiamo farne seguire molte altre, che stiamo gia' progettando insieme alle pubbliche amministrazioni e ai distretti locali piu' sensibili a questi argomenti'.

