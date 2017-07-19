Dati
            Notizie Radiocor

            Somec: si aggiudica nuovi ordini per oltre 13,5mln in Italia e Usa

            Effetti commesse previsti interamente nell'esercizio 2026 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 feb - Somec, specializzata nell'ingegnerizzazione, produzione e messa in opera di progetti complessi chiavi in mano nell'ingegneria civile e navale, ha acquisito, tramite la propria divisione Mestieri, progettazione e creazione di interior personalizzati, una serie di nuovi ordini relativi a progetti di interni, architetture speciali e rivestimenti di alta gamma. Le commesse hanno un valore complessivo pari a 13,5 milioni di euro e riguardano 'interventi per top brand internazionali' del mondo retail, con prevalenza del fashion, e hospitality 'in location di primo piano'.

            I progetti coinvolgono le societa' controllate Budri, Gino Ceolin, Lamparredo e Skillmax e si sviluppano in Italia e negli Stati Uniti, includendo citta' come Venezia, Roma e Milano, oltre ad alcune celebri aree della California.

            Le nuove commesse si pongono 'in continuita'' con gli ordini di Mestieri comunicati al mercato nel mese di dicembre 2025 per oltre 21 milioni di euro, comunica la societa', e 'contribuiscono al rafforzamento del portafoglio ordini della divisione, evidenziando la capacita' delle societa' del Gruppo di operare su progetti internazionali nei diversi settori del lusso'. Gli effetti economici delle commesse annunciate in data odierna sono previsti interamente nel corso dell'esercizio 2026.

            bla-com.

