Sole24Ore: il 30 gennaio la prima tappa di Road to Trento, Global Digital Compact

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 gen - Il 30 gennaio la Missione Permanente dell'Italia presso le Nazioni Unite a New York ospitera' la prima tappa di Road to Trento, il primo degli appuntamenti internazionali organizzati dal Sole 24 Ore in avvicinamento al Festival dell'Economia di Trento 2025, dal titolo "Global Digital Compact: per una governance umana dell'intelligenza artificiale". L'iniziativa rappresenta un momento di confronto internazionale sui principi e le sfide legate all'intelligenza artificiale e alla sua regolamentazione globale.

Il Global Digital Compact e' uno dei risultati piu' concreti e innovativi del Patto per il futuro, adottato dai leader mondiali nel settembre 2024, e la sua attuazione e' uno dei temi di discussione piu' promettenti all'Onu. In effetti, il GDC e' il primo tentativo mai fatto per dare un quadro globale alla governance dell'intelligenza artificiale. Tra i principali obiettivi del documento vi e' l'impegno dei suoi firmatari a "migliorare la governance internazionale dell'intelligenza artificiale a beneficio dell'umanita'", nel piu' ampio dibattito sulle sfide e le opportunita' della trasformazione digitale, con l'obiettivo di costruire un equilibrio tra sviluppo e protezione dei diritti umani.

Oratori qualificati, rappresentanti del mondo della diplomazia, degli organismi delle Nazioni Unite e del settore privato offriranno i loro contributi di riflessione in vista della IV Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo, Siviglia dal 30 giugno al 3 luglio 2025 per procedere alla revisione decennale dell'agenda di Addis Abeba del 2015, al fine di individuare e finanziare nuove vie di sviluppo e partenariati.

L'apertura dei lavori, prevista per le 15.30 (ora di Roma, 9.30 ora di New York), vedra' i saluti istituzionali di Maurizio Massari, Ambasciatore e Rappresentante Permanente dell'Italia presso le Nazioni Unite, Karen Nahum, Direttore Generale dell'Area Publishing & Digital de Il Sole 24 Ore, e Fabio Tamburini, Direttore de Il Sole 24 Ore. La discussione sara' guidata da Marco Valsania, giornalista de Il Sole 24 Ore. A seguire, alle 15.45 (ora di Roma, 9.45 ora di New York), interverra' Amandeep Gill, Tech Envoy del Segretario Generale delle Nazioni Unite, per illustrare il 'Global Digital Compact: gli scenari'. Successivamente, alle 16.05 (ora di Roma, 10.05 ora di New York) il focus si spostera' sul tema 'Costruire una governance sostenibile dell'Intelligenza Artificiale'; durante questa tavola rotonda, prenderanno la parola figure di spicco quali Maritza Chan, Rappresentante Permanente del Costa Rica presso le Nazioni Unite, Sanda Ojambo, Direttore Esecutivo di UN Global Compact, e Chris Sharrock, Vicepresidente per le relazioni con l'ONU e le Organizzazioni Internazionali di Microsoft.

I lavori si concluderanno con l'intervento di Maurizio Massari, Ambasciatore e Rappresentante Permanente dell'Italia presso le Nazioni Unite, che offrira' una riflessione finale sugli argomenti trattati.

L'evento e' a cura de Il Sole 24 Ore nell'ambito degli appuntamenti di avvicinamento al Festival dell'Economia di Trento e realizzato in collaborazione con la Rappresentanza permanente d'Italia presso le Nazioni Unite (New York), e potra' essere seguito in streaming tramite registrazione su 24oreventi.com/rttnewyork2025.

