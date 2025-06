Sole 24 Ore: sul Lunedi' focus sul gap reddituale fra centro e periferie

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 giu - Il reddito medio dichiarato dagli italiani che vivono nei 14 capoluoghi delle citta' metropolitane e' 1,3 volte piu' elevato di quello degli abitanti degli altri Comuni di cintura, che compongono l'hinterland: poco meno di 28mila euro in centro e circa 22mila in periferia. Il gap reddituale tra citta' capoluogo e periferie e' piu' marcato nelle grandi aree metropolitane rispetto al resto del Paese dove il reddito dichiarato nel capoluogo e' di 26mila euro, contro i 22mila euro dei contribuenti in provincia, con un rapporto di 1,18.

L'area dove la forbice e' piu' ampia (1,46) e' Reggio Calabria, seguita da Milano (1,43), Palermo e Roma (1,42).

Milano e' anche la citta' dove si registrano i redditi medi piu' alti (40.521 in citta' nel 2023) e dove il gap tra centro e periferia e' cresciuto rispetto al pre Covid.

La fotografia, possibile grazie ai dati del ministero dell'Economia e delle Finanze relativi alle dichiarazioni dei redditi 2024, sara' pubblicata sul Sole 24 Ore del Lunedi' mettendo in luce una serie di divari ben piu' marcati anche all'interno delle stesse aree metropolitane: la differenza di redditi tra i quartieri piu' ricchi e piu' poveri - sempre in base a quanto emerso dalle dichiarazioni - e' di circa cinque volte in aree metropolitane come Milano, dove agli antipodi ci sono Citylife e Quarto Oggiaro, e Roma, con i Parioli e Ostia Antica a rappresentare i poli opposti. Focus anche sugli affitti: secondo i dati di Scenari Immobiliari aggiornati a maggio 2025, il rapporto tra il canone di affitto di un 'bilocale tipo' in centro e in periferia e' pari a 2,8 nel caso di Torino, di 2,7 nel caso di Roma. La distanza aumenta al Sud dove l'hinterland delle aree metropolitane soffre maggiormente: a Napoli il rapporto e' tra 1.600 e 550 euro mensili (2,91 volte).

