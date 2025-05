Sole 24 Ore: in edicola 'Dominio, il mito del nuovo ordine mondiale'

Libro di Adriana Castagnoli (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 mag - Parlare di un mondo in cui le guerre si combattono con algoritmi, le democrazie si piegano alle piattaforme digitali e le superpotenze si contendono l'egemonia a colpi di dazi e droni sembra fantascienza, ma non lo e': si tratta del nostro presente. Nel suo nuovo libro edito da Il Sole 24 Ore, DOMINIO. Il mito del nuovo ordine mondiale, Adriana Castagnoli, storica dell'economia e editorialista del Sole 24 Ore, offre una lettura delle dinamiche geopolitiche, economiche e tecnologiche che stanno plasmando il XXI secolo.

Il mondo e' entrato in una fase di trasformazione radicale.

Dopo la fine dell'ordine liberale a guida americana, nuove potenze, nuove tecnologie e nuove ideologie stanno ridefinendo le regole del gioco globale. Un interregno in senso gramsciano, dove 'il vecchio muore e il nuovo non puo' nascere', in cui si moltiplicano le tensioni geopolitiche, le guerre economiche, le sfide tecnologiche e le fratture culturali. Castagnoli analizza le strategie di attori chiave come Stati Uniti, Cina, Russia e Unione Europea. Attraverso un'analisi che intreccia storia, economia, tecnologia e politica, l'autrice indaga le contraddizioni dei nuovi ordini emergenti, il ritorno del mercantilismo, la sfida tra democrazie e autocrazie, e l'impatto dell'intelligenza artificiale sull'equilibrio globale. Un libro-bussola per comprendere il presente e orientarsi nell'incerto futuro che ci attende.

com-red

