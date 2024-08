Sole 24 Ore: il gruppo chiude il semestre in utile per 2,9 milioni -3

Conferma crescita del gruppo su arco di Piano (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 ago - L'area Eventi chiude il primo semestre 2024 con ricavi pari a 4,5 milioni di euro sostanzialmente in linea con l'anno precedente (-1,8%). In riferimento alle tipologie di format, si evidenzia un forte ritorno agli eventi in presenza con una numerica di pubblico in aumento rispetto all'anno precedente.

Al contempo si riduce l'interesse per gli eventi 'Digital Only' la cui applicazione in alcuni progetti va ricondotta ad esigenze di carattere organizzativo.

Da segnalare in particolare la grande risonanza per la XIX edizione del 'Festival dell'Economia di Trento', tenutasi dal 23 al 26 maggio 2024, co-gestita da Il Sole 24 ORE e la Provincia Autonoma di Trento con la collaborazione di Comune di Trento e Universita' di Trento. Il Festival ha superato i gia' eccellenti successi raggiunti nell'edizione del 2023 moltiplicando la propria offerta con 350 appuntamenti in programma che hanno visto la partecipazione di piu' di 700 relatori opinion leader, esperti delle discipline piu' diverse, le menti piu' brillanti della scienza, in dialogo con le personalita' della politica, dell'economia e della societa' civile. Tale palinsesto dinamico e innovativo ha incontrato un significativo riconoscimento da parte del mercato, con 47 partner coinvolti. Confermato l'ampio successo di pubblico, con oltre 40.000 partecipanti nelle location, piu' di 600.000 utenti a seguire gli eventi in diretta streaming sul sito del Sole 24 ORE e sui suoi canali social. Tutto il sito ilsole24ore.com ha dato ampia copertura ai contenuti del Festival chiudendo le 4 giornate complessivamente con oltre 3,4 milioni di utenti collegati, +25% rispetto allo scorso anno.

Il margine operativo lordo (ebitda) dell'area e' positivo per 0,7 milioni di euro (15,1% in termini di incidenza sui ricavi) e si confronta con un ebitda positivo per 1,0 milione di euro (23,0% in termini di incidenza sui ricavi) del primo semestre 2023.

L'area Cultura ha registrato nel primo semestre 2024 ricavi pari a 6,7 milioni di euro, in crescita di 0,7 milioni di euro (+11,4%) rispetto allo stesso periodo del 2023, per il migliore andamento sia dei ricavi da mostre che del comparto editoriale. Il margine operativo lordo (ebitda) dell'area e' negativo per 1,1 milioni di euro e si confronta con un ebitda negativo per 1,0 milione di euro del pari periodo del 2023.

Pesa sulla marginalita' l'incremento dei costi di produzione e organizzazione delle mostre.

Nel primo semestre 2024 le mostre realizzate da 24 ORE Cultura al Mudec hanno registrato complessivamente 157.575 visitatori, di cui 148.166 paganti, che si confrontano con 141.752 visitatori, di cui paganti 135.132 del primo semestre 2023.

Il contesto macroeconomico e geopolitico attuale, caratterizzato dall'incertezza legata ai conflitti in corso, dalle prospettive di crescita moderate dell'economia globale, dalle attese di riduzione dei tassi di interesse e da un elevato livello del costo della vita, impone di continuare a mantenere una certa cautela rispetto alle previsioni future.

In tale scenario - indica la societa' - il gruppo conferma la propria volonta' di perseguire una crescita costante e sostenibile, facendo leva sulla continua valorizzazione del brand, sulla digitalizzazione dei prodotti e dei processi, nonche' sull'internazionalizzazione, potenziando ulteriormente il proprio ruolo di media group di riferimento per il Sistema Paese in termini di informazione, formazione e di strumenti a supporto della business community per fronteggiare le nuove sfide nei mercati nazionali ed internazionali.

Si ritiene quindi di poter confermare la crescita del gruppo su arco di Piano con riguardo ai principali indicatori economico-finanziari.

